I nodi della viabilità ’Voltiamo pagina’ incontra i cittadini

Giusto aspettare un po’ prima di dare giudizi definitivi ma il progetto "tanto grande quanto avventato" della nuova viabilità presenta alcuni importanti aspetti problematici. Il giudizio è del gruppo "Voltiamo pagina" che sabato scorso, con un gazebo in piazza Buondelmonti, ha incontrato i cittadini sul tema. Il percorso che ha portato alla nuova viabilità "è stato definito in fretta e furia senza neppure un momento di confronto politico", magari un passaggio in sede di commissione. Nel merito, poi, secondo "Voltiamo pagina" i dubbi sono molti: tra l’altro "il fatto che attraverso piazza Buondelmonti viene creato un inutile e incomprensibile senso unico, che rappresenta un forte danno potenziale per molte attività commerciali e una complicazione per gli spostamenti di chi risiede nell’area sud e sud-ovest del paese".