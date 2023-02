I nodi Caro alloggi, tasse e fragilità "Un tavolo per sostenere i ragazzi"

di Erika Pontini Un’alleanza tra atenei toscani (Firenze, Siena e Pisa) per replicare la “potenza di fuoco” di Milano, collaborando invece che fare la guerra, attenzione alle "aumentate fragilità" degli studenti e il problema costi: dall’aumento delle tasse, al caro affitti per gli studenti che scelgono Firenze e che rendono la capitale dell’Umanesimo meno ambìta, nonostante una crescita del 3%, rispetto allo scorso anno. "Serve una strategia abitativa condivisa". La rettrice Alessandra Petrucci, 63 anni, professoressa di Statistica sociale, è una delle dieci donne in Italia a capo di uno Studium con 56mila iscritti. Rettrice, dopo gli anni del Covid gli studenti tornano.… "Abbiamo registrato 10.500 immatricolazioni con un più 3%, è un segnale. Bene i corsi scientifici e tra loro molte donne: sugli stem il 40%, la media italiana è molto più bassa. Restano solide giurisprudenza, economia, architettura, in aumento anche grazie all’offerta formativa (un corso di moda svolto a Prato ha riscosso successo) e qualcuno torna a scegliere scienze politiche. Stabili i corsi di materie umanistiche per la comunicazione". Da dove vengono gli studenti di Firenze? "Per le triennali dalla città metropolitana (il 70%), da Arezzo e da Pistoia. Le magistrali anche da altre regioni soprattutto del centro-sud che pesano circa la metà....