I negozi di Firenze si colorano di rosa per la lotta contro il tumore al seno. Ottobre, il mese della campagna “pink“

Prosegue fino al 29 ottobre “Firenze in rosa per il pink october”, per il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno. Anche quest’anno Confesercenti Città di Firenze, Coordinamento Centri Commerciali Naturali Fiorentini, aderisce alla campagna per colorare di rosa i negozi della città. Ieri i Centri Commerciali Naturali Fiorentini hanno esposto in Piazza Signoria la maxi T-Shirt di Firenze in rosa. “"Ancora una volta insieme, ogni anno più numerosi, per informare e sensibilizzare le persone su quanto sia importante fare prevenzione, questo è lo scopo della manifestazione “Firenze in rosa per il pink october” che realizziamo ogni ottobre – dichiara la Presidente di Firenze in rosa Onlus Lucia De Ranieri –. Siamo felici che Confesercenti Firenze sia sempre al nostro fianco".