I modellisti sono merce rara Alta Scuola cerca pellettieri-top

Alta Scuola di Pelletteria Italiana, ultimi giorni per iscriversi al corso dal modello al prototipo. C’è tempo fino al 28 febbraio per partecipare al corso. In tutto undici posti per imparare a realizzare borse dal modello fino al prototipo. Per agevolare i partecipanti sono state messe a disposizione borse di studio della Fondazione CR Firenze. Per ogni corsista sarà disponibile un contributo di 2.500 euro ad abbattimento del prezzo del corso che in questo modo diventa 3mila euro. "Ringraziamo Fondazione CR Firenze per il contributo erogato – ha detto il presidente dell’Alta Scuola, Franco Baccani –. A differenza dei corsi base, questo è un percorso che non forma gli addetti alla produzione ma modellisti e prototipisti. Per la prima volta dedichiamo le borse di studio a questo corso perché si fa sempre più forte la richiesta delle aziende relativa a profili di addetti anche alle fasi che precedono la produzione. L’auspicio è rendere il corso fruibile a un maggior numero di interessati, perché prototipisti e modellisti vengono costantemente ricercati da tutti i brand e sono indispensabili per il mantenimento del prezioso know how del nostro territorio". Il corso inizierà il 6 marzo e durerà fino al 26 maggio. Per candidarsi inviare la domanda di iscrizione corredata da curriculum, documento identità, codice fiscale scrivendo a: [email protected]