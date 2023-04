I misteri del cimitero di San Mauro

È mistero sul ritrovamento di alcune ciocche castane, apparentemente composte da capelli umani, trovate sul terreno battuto del camposanto di San Mauro a Signa, in un settore che tre mesi fa è stato protagonista di varie esumazioni. E fra le ipotesi inquietanti c’è anche quella di strani riti. A notarle, mercoledì scorso, sono stati alcuni cittadini che erano andati a portare dei fiori ai loro cari. Da allora, nella frazione, la voce è girata velocemente, fra l’indignazione e il raccapriccio, tanto da spingere i residenti a chiamare la nostra redazione. D’altronde il livello di polemica, nei confronti delle condizioni di degrado e di abbandono del cimitero (con forni pericolanti e puntellati, infiltrazioni d’acqua ed erbacce) è fortissimo e vede da anni moltiplicarsi sia le proteste dei cittadini che le interrogazioni delle forze d’opposizione.

In questo clima, i residenti della zona hanno inizialmente puntato il dito proprio contro i lavori di esumazione. Stavolta però i conti non tornano e sul mistero dei capelli, dopo la segnalazione fatta dal nostro giornale, sono scattati il sopralluogo del sindaco, l’intervento di alcuni tecnici della Misericordia (che è subentrata nel cimitero da marzo, dopo la battaglia legale fra il Comune e i vecchi gestori, e che precisa di non aver ancora fatto alcun lavoro) e infine quello dei carabinieri della stazione e della compagnia di Signa. "La dinamica dei fatti non torna – ha dichiarato il sindaco Giampiero Fossi – perché le ultime esumazioni sono di tre mesi fa e certo quei capelli non possono essere rimasti a terra così tanto tempo: sono solo appoggiati sul terreno e sicuramente sarebbero volati via. In più, da un primo esame, sembrano tagliati e ben conservati. Siamo quindi di fronte a una vicenda anomala, che assolutamente non sottovaluto e che mi ha spinto a chiamare subito i carabinieri. Inoltre, alcune persone della zona, mi hanno riferito che alcuni anni fa venne trovato un cartoccio con alcuni capelli accanto a una tomba, insieme a segni strani. Non so se sia questo lo scenario, ma vigileremo con la massima attenzione". D’altronde sempre a San Mauro ci sono stati altri episodi inquietanti: il più eclatante nel 2007, quando nella chiesa della frazione, il volto del diavolo venne ritagliato da una tela del Seicento e portato via. Oltre a questa pista c’è poi il tema delle tante, tantissime guerre in corso intorno al cimitero. In ballo ci sono un’infinità di polemiche e battaglie legali, anche su singole sepolture. Insomma storie e persone che s’intrecciano in un clima avvelenato. "La situazione del camposanto è complessa – conclude il primo cittadino – ma sono appena entrati i nuovi gestori e confidiamo di poter migliorare a breve".

Lisa Ciardi