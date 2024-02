I mille di piazza della Signoria. Lacrime, rabbia e accuse: "Più ispezioni, più sanzioni"

Mentre si continua a martellare sul cemento del cantiere di via Mariti, alla ricerca dell’operaio ancora disperso, Firenze si ferma in segno di lutto. Ieri bandiere abbrunate o a mezz’asta sugli edifici pubblici, giglio di Firenze listato a lutto sui mezzi pubblici, fiocco nero anche sui taxi e sulle vetrine di tanti negozi. La tragedia di venerdì scorso ha scosso tutta la città che abbraccia idealmente le famiglie delle vittime. Nel pomeriggio, alle 15 in punto, il sindaco Dario Nardella, affiancato dall’arcivescovo Giuseppe Betori, dal presidente della Regione, Eugenio Giani, e da numerosi fra consiglieri, assessori, parlamentari (Simona Bonafè, Paolo Marcheschi, Federico Gianassi e Emiliano Fosse) ed esponenti politici e istituzionali, fa iniziare il minuto di silenzio, scandito sia in avvio che in conclusione dallo squillo delle chiarine, il corpo dei musici di Palazzo Vecchio.

La piazza, gremita, circa un migliaio di persone - tra cui anche tanti turisti - osserva in rigoroso silenzio i sessanta secondi. Poi, però, si levano due invocazioni che descrivono in maniera emblematica l’indignazione e la rabbia che lascia l’ennesima, insensata carneficina sul lavoro. "Non si può morire a 24 anni in un cantiere, basta", si sente gridare dalla piazza. Poi un’invocazione altrettanto schietta: "Dario, ci vogliono i fatti".

Il sindaco Nardella, nel prendere la parola davanti nell’arengario di Palazzo Vecchio, mostra di voler raccogliere lo sprone: "Questa tragedia ci ha colpito profondamente, ora più che mai ci raccogliamo intorno ai familiari degli operai che hanno perso la vita mentre lavoravano nel cantiere di via Mariti, e ci impegniamo con questo minuto di raccoglimento a essere più uniti e forti che mai, perché non ci siano più vittime sui luoghi di lavoro". E poi: "Un signore ha detto ci vogliono i fatti e ha ragione". Il primo cittadino, quindi, sottolinea il dolore ma anche l’indignazione per quanto accaduto nel cantiere di via Mariti.

"Sono rimasto colpito nel vedere tantissime cittadine e cittadini qui in piazza di sabato pomeriggio: è il segno che questa tragedia ha lasciato davvero tutti sgomenti, ma è anche il segno di una comunità che oggi nel lutto si raccoglie intorno ai familiari delle vittime per esprimere vicinanza e cordoglio. Ovviamente c’è anche rabbia, perché è inaccettabile, impensabile che in Italia nel 2024 succedano queste cose". Subito dopo il discorso del primo cittadino, dalla piazza anche due rappresentanti di Volt (il partito dei Millennials che credono nell’Europa) mostrano alcuni striscioni di protesta. "Un groviglio di subappalti in cui a rimanere intrappolati sono gli operai" si legge sullo sfondo viola (colore di Volt) del cartello che vuole ricordare la poca trasparenza nella filiera degli appalti. Un altro slogan, invece, recita: "Dalle parole ai fatti: più ispettori, più ispezioni, più sanzioni (penali), più formazione. Sì alla procura nazionale per la sicurezza sul lavoro".

La giornata di lutto ha interessato tutta la Toscana "Sono contento che la nostra regione abbia risposto dopo la proclamazione del lutto regionale. Ho avuto tante telefonate, da Lucca e da Viareggio ad esempio, dove in questi giorni il Carnevale avrebbe imperversato, a Grosseto e a Livorno, per comunicarmi che avrebbero interrotto le manifestazioni previste, e tutto questo per creare quella necessaria sensibilità ai temi della sicurezza sul lavoro dopo questa drammatica vicenda. In tutta la Toscana c’è un senso di solidarietà e di profonda attenzione" le parole di Giani, a margine del minuti di silenzio davanti a Palazzo Vecchio