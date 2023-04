"I mezzi sociali sono fuorilegge" Stop alle associazioni di volontariato

di Fabrizio Morviducci

Fermate tutti i veicoli del volontariato con le pubblicità sulla carrozzeria. E’ la singolare richiesta arrivata al Comune di Scandicci da un’associazione con sede a Roma "Report – Associazione europea per l’informazione e per i diritti". La lettera è stata inviata all’amministrazione, alla polizia municipale, ai carabinieri e anche a un’associazione di volontariato cittadino, che avrebbe in servizio uno di questi mezzi. Non è la sola. Le vetture in questione sono quelle che arrivano nelle associazioni di volontariato (a Scandicci ce ne sono varie in circolazione) grazie all’attività di soggetti specifici che raccolgono fondi tra le aziende, e che grazie al loro contributo possono ottenere in cambio una menzione sulla carrozzeria del veicolo.

La richiesta nell’atto è quella di adottare i provvedimenti necessari perché i mezzi non possano circolare, ma anche di adottare provvedimenti a tutela di questi commercianti, visto che in ragione della supposta illegittimità a circolare, non potrebbero beneficiare della pubblicità se le vetture saranno costrette a fermarsi. Una richiesta che probabilmente, per colpire chi raccoglie i fondi destinati ai mezzi, potrebbe finire inevitabilmente per ridurre la capacità di aiutare delle associazioni che invece su quei furgoni, su quelle vetture, contano per svolgere un servizio in favore della cittadinanza. In base a una circolare del ministero dell’Interno, inviata fra l’altro ai compartimenti della polizia stradale di tutta Italia, si ipotizza che l’attuale asseto normativo non consenta di esporre messaggi pubblicitari per conto di terzi, a titolo oneroso, sui veicoli acquisiti in comodato gratuito da parte di associazioni di volontariato per il trasporto di persone disabili.

La questione è finita sui tavoli del comando di polizia municipale, che valuterà il da farsi alla luce della normativa e del codice della strada. Va capito se, fin quando non ci sarà una determinazione finale sulla vicenda, le vetture in questione possano continuare a circolare oppure no. A segnalare il caso è stato il capogruppo del Misto di minoranza, Enrico Meriggi: "Credo sia opportuno capire – ha detto – cosa c’è dietro alla richiesta di questa associazione romana. E anche capire come nascono e come si sviluppano questi progetti attraverso i quali coi fondi dei commercianti locali, le associazioni del territorio possono usufruire di furgoni e svolgere servizi a favore del cittadino. E’ una questione piuttosto ingarbugliata, nella quale siamo stati coinvolti come consiglieri comunali, visto che la lettera è stata inviata anche a noi. Ed è giusto fare chiarezza urgentemente".