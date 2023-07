I mercati ’dimagriscono’ Mancano ambulanti Cascine, meno 30 banchi "Si ricavano posti auto"

di Ilaria Ulivelli

Non mancano solo camerieri, badanti, ingnegneri. Mancano anche gli ambulanti, per questo molti posteggi nei mercati restano vuoti. Il piano di rinnovamento dei mercati ha fatto un altro passo importante verso l’approvazione. Lunedì andrà sportivamente alla prova del consiglio comunale dopo aver ricevuto, ieri a Palazzo Vecchio, l’ok della maggioranza in commissione Sviluppo economico. Sette i voti favorevoli (Pd e Lista Nardella), un astenuto (Alessandro Draghi, Fratelli d’Italia) e quattro non votanti (il Pd Massimiliano Piccioli per ragioni professionali, i Centro Emanuele Cocollini e Ubaldo Bocci e il 5 Stelle Lorenzo Masi). Pochi i ritocchi richiesti dai consiglieri, Draghi presenterà un ordine del giorno per chiedere due bancarelle di indumenti e alimentari a Pontignale e lo spostamento sperimentale per due anni del mercato rionale dalle mura di Santa Rosa in piazza Pier Vettori. Ma ha già palesato la sua contrarietà il Pd Mirko Ruffilli, che invece quel mercato vorrebbe ampliarlo.

In realtà tutti i mercati stanno dimagrendo: anche il mercatone delle Cascine passa da 300 banchi a 270. Per questo si ricompattano i posteggi. Mentre potranno affacciarsi gli ’spuntisti’ in attesa che venga aperto il bando per l’assegnazione di nuovi posti fissi, si rinnovano tutte le licenze per 12 anni dopo lunghissima attesa.

Dopo la sistemazione dei mercati coperti dello scorso anno e prima di affrontare il complicato puzzle dell’area Unesco, arrivano le nuove linee guida dei mercati rionali e delle fiere.

"La proposta che abbiamo condiviso con le associazioni di categoria e i presidenti dei Quartieri per definirne le caratteristiche più significative della riqualificazione, individua le 29 aree dei cinque quartieri destinate ai mercati, stabilendo anche il numero massimo di operatori di ciascun mercato, e le aree dedicate alle fiere promozionali che ormai da anni rappresentano appuntamenti fissi per la cittadinanza", spiega l’assessore Bettarini. "Grazie a questo grande lavoro fatto metro per metro dai nostri tecnici, è stata fatta una ricognizione dei mercati esistenti ipotizzando in alcuni casi una riduzione del numero di posteggi che consentirà una migliore distribuzione dei banchi, liberando in alcuni casi spazi da destinare alla sosta delle auto".

Questa tappa, seppure molto tecnica, è fondamentale nel tragitto di rinnovamento di tutte le aree mercatali della città, cominciato con il rinnovo dei mercati coperti. Una volta approvato anche questo secondo step, toccherà alla terza fase del piano e cioè la definizione e localizzazione dei chioschi alimentari e non, delle edicole e dei fiorai che operano su suolo pubblico. Il quarto e ultimo step riguarderà i raggruppamenti turistici del centro storico e i cosiddetti posteggi isolati.

Con questa delibera si definiscono infatti le linee guida generali e le aree dedicate ai mercati rionali e le fiere, ma sarà poi una successiva delibera della giunta comunale a stabilire la disposizione dei banchi all’interno dei singoli mercati.

Vengono anche riconosciute le undici fiere promozionali: San Giuseppe in piazza Santa Croce; Santissima Annunziata (Capodanno fiorentino); Quaresimali, Primo Maggio, ex festa del Grillo e Ognissanti alle Cascine; rificolona e Immacolata in piazza Santissima Annunziata; fiere di Oltrarno; fiere del Campo di Marte; fiera di Natale; fiere dell’antiquariato. E fiera di San Giovanni.