I Medici protagonisti delle lezioni all’Humanitas

Parlano dei Medici, ma stranamente trattandosi di Humanitas non parlano di quelli in camice bianco. L’associazione di volontariato ha infatti organizzato un corso di storia dell’arte, con l’obiettivo di raccontare la storia della famiglia che ha reso grande Firenze, ma anche l’evoluzione dei grandi movimenti artistici, storici e sociali legati a quel periodo. La partecipazione all’iniziativa costerà 40 euro ai soci dell’associazione per quattro lezioni che si terranno a partire dal 3 maggio e fino al 14 giugno, ogni mercoledì dalle 15 alle 17 nella sede di via Bessi.

Il corso è in collaborazione con Associazione Artemide e Serenart Experience. Un approfondimento sui principali protagonisti della dinastia, da Giovanni di Bicci a Piero il Gottoso, a Cosimo il Vecchio, a Caterina e Lorenzo il Magnifico, per arrivare fino agli esponenti ramo Granducale; e un viaggio nella storia e nell’arte, per conoscere gli artisti che per i Medici lavorarono rendendo immortale la storia di Firenze.

Per informazioni si può chiamare dalle ore 10 alle ore 16 il numero 0557363900 o scrivere una mail a [email protected] Le iscrizioni invece si possono fare online sul sito dell’associazione Humanitas.