I marziani dalle Piagge al mare Il vernacolo narra la grande storia

Alle Piagge tornano ad atterrare i “marziani“. Periferico Festival continua con le esilaranti avventure di Alvaro e Mara.

Stasera alle 21 nel Cortile di Osteria Social Club, via dell’Osteria-via Pistoiese va in scena “I marziani“ di Alberto Severi con Beatrice Visibelli e Marco Natalucci, per la regia Nicola Zavagli. Si raccontano le vicende comiche e grottesche di una coppia di mezza età nella Firenze del 1963, ambientate in un condominio di periferia dove ancora si sentono “cantare le cicale”. Lui controllore di autobus, lei casalinga, lui comunista sfegatato, lei devotissima alla Chiesa, Alvaro e Mara snodano la loro tragicomica vicenda sullo sfondo dei grandi avvenimenti del tempo, ragionando e sragionando di Togliatti e della morte di Papa Giovanni. Uno spettacolo che è un omaggio alla tradizione del teatro vernacolare fiorentino.

Domani sera, sempre alle 21, l’appuntamento è al Portico Social Housing In Sala, via Padre E. Balducci 24, con lo spettacolo “I marziani al mare“, con testo di Alberto Severi, che riporta sul palco ancora l’irresistibile coppia Beatrice Visibelli e Marco Natalucci, regia Nicola Zavagli.

Il pubblico ritrova Mara e Alvaro, che tornano dieci anni dopo, in vacanza alle Spiagge Bianche di Vada. Siamo nell’estate del ’73 e tutto il nuovo viene da quella Londra dove vive la figlia. Irrompono i Pink Floyd e David Bowie. C’è voglia di vivere un’ultima stagione di felicità, nell’iperrealismo di un paesaggio di sabbia. Ingresso gratuito.

Olga Mugnaini