I magnifici sette della sicurezza. Premiate le aziende più virtuose

Sette premi per altrettante aziende toscane che si sono impegnate, con progetti innovativi, sul fronte della sicurezza sul lavoro e della salute dei propri dipendenti. Si è tenuta ieri in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale toscana, la prima edizione dell’iniziativa, che verrà replicata nei prossimi anni. I riconoscimenti della Regione sono andati alla Laika Caravans di San Casciano in Val di Pesa; alla Cft di Firenze che si occupa di facchinaggio per la grande distribuzione; alla Piaggio di Pontedera; alla Pentair di Lugnano di Vicopisano, che progetta e realizza elettropompe e sistemi di depurazione delle acque; alla Soffass gruppo Sofidel di Porcari, che produce carta per uso igienico e domestico; alla Vitesco-Dumarey di Fauglia che realizza componenti metalmeccanici; all’Esperia di Rio nell’Elba, cooperativa di servizi per l’edilizia.

"C’è la necessità di un cambio di passo per rendere i luoghi di lavoro davvero sicuri – ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani –. Tante volte abbiamo detto che è essenziale la prevenzione, ma perché ciò avvenga serve fare gioco di squadra e dobbiamo andare oltre il rispetto formale delle regole: occorrono anche ingegno e creatività applicati alla pratica quotidiana concreta". "I controlli e le sanzioni – ha proseguito l’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini - sono una componente imprescindibile, ma non possono essere considerati l’unico elemento attraverso cui promuovere la sicurezza. C’è la necessità di ragionare anche in positivo sul tema, valorizzando ciò che le imprese virtuose fanno e replicando le buone pratiche".

Tante le idee presentate e premiate ieri in Regione. La Cft, per esempio, ha sviluppato uno strumento che consente di prelevare in sicurezza i colli senza entrare fisicamente nel vano degli scaffali, riducendo i rischi per i lavoratori. La Piaggio ha puntato sul monitoraggio delle malattie professionali, istituendo, fra l’altro, visite mediche periodiche e mirate, con l’espressione di un giudizio di idoneità alla mansione in rapporto al rischio di sovraccarico. Alla Laika, i lavoratori svolgono sopralluoghi periodici e momenti di formazione mirata e aggiuntiva, mentre alla Pentair hanno la possibilità di fermarsi ogni qual volta abbiano la sensazione di non essere al sicuro e le potenziali situazioni critiche vengono analizzate in riunioni quotidiane.

E ancora, la Soffas/Sofidel ha promosso un progetto pilota che ha portato alla realizzazione dell’Osservatorio comportamenti sicuri. Alla Vitesco sono attivi energy manager ed esperti incaricati di verificare l’applicazione di procedure sicure e fare formazione, mentre alla cooperativa Esperia sono stati attivati alcuni sistemi di messaggistica, per scambiarsi le buone prassi. Infine un’idea per il futuro, lanciata ieri da Mirko Lami della Cgil: fare formazione usando sempre più il Metaverso, che permette di simulare i vari scenari.