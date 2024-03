I luogotenenti Sabucco e Paci vanno in pensione: per 30 anni hanno sorvegliato la nostra città

Il luogotenente Valerio Sabucco (foto a sinistra), comandante della centrale operativa, ed il suo vice, il luogotenente Giovanni Maria Paci (a destra), vanno in pensione. Per tanti anni i due carabinieri hanno pensato alla sicurezza della nostra città, da quello che è il cuore di ogni intervento che parte dalla caserma di Borgo Ognissanti. Valerio Sabucco è nato a Udine 60 anni fa. Si è arruolato nel 1982 alla Scuola Allievi Carabinieri Ausiliari di Fossano. E’ stato paracadutista a Livorno, ha partecipato a una missione in Libano, dal 1990 ha prestato servizio alla centrale operativa. Dove, nel 1999, ha preso servizio il collega Paci, perugino, che ha lavorato anche a Montelupo ed Empoli. L’altra mattina, l’ultimo saluto dei colleghi, tra ricordi, commozione e amore per la divisa dell’Arma.