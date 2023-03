I lettori incontrano Magliani

Fa tappa a San Casciano l’appuntamento con gli incontri con gli scrittori finalisti del premio letterario Chianti, giunto alla 35esima edizione. A decretare il vincitore sarà infatti una giuria di lettori composta da oltre 300 membri che valuteranno l’autore in base al testo ma anche alla empatia che riesce a trasmettere uno scrittore durante gli incontri. Oggi alle 17, al Niccolini di San Casciano, i giurati incontreranno Marino Magliani col suo romanzo ‘Il cannocchiale del tenente Dumont’ (L’orma Editore). Forte di una prosa di precisa bellezza, Marino Magliani dirige una narrazione mossa e visionaria, alternando la velocità della grande avventura all’ampio respiro della pittura di paesaggio. È stato osservato che Marino Magliani, con ‘Il cannocchiale del Tenente Dumont’, esplora il tema della diserzione o più correttamente, della stanchezza della guerra, in cui alle scelte istantanee legate alla sopravvivenza nel combattimento si sostituiscono quelle, apparentemente brevi, con le quali rigettare i diktat della Storia maiuscola. Il romanzo è ambientato nell’estate 1800. Tre soldati napoleonici stanchi della guerra. Alle loro spalle la campagna d’Egitto e i suoi inferni, leniti appena dalla scoperta di una nuova, dolce droga: l’hashish. Travolti dalla baraonda di Marengo – "la battaglia che alle cinque era persa e alle sette era vinta" –, disertano e si danno alla macchia. Scopriranno così la libertà di scrollarsi di dosso la Storia per inseguire una vita fatta di attimi e di scelte.

Andrea Settefonti