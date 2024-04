I lavori in condominio, appalto unico

Luca

Buongiorno avvocato,

vivo in una villetta bifamiliare su due livelli, uno a proprietà.

In comune abbiamo quasi tutto, cancelli, i cancelli, il marciapiede, il giardino, oltre

che le facciate e il tetto. Lo stabile necessita oggi di importante opere di manutenzione, sono circa

quarant’anni che nulla viene fatto, uno dei due proprietari sostiene che si possono dividere le spese

marciapiede di destra lui il marciapiede di sinistra io metà giardino lui metà giardino io metà tetto lui metraggio di e così via. Non le dico io da quale parte sto perché desidero e chiedo che lei mi dia una risposta obiettiva e corretta. La ringrazio sentitamente.

R.M.

Gentile lettrice,

per il suo quesito è

la prima volta in tanti anni che è un lettore non scrive da quale parte si trovi e questo viene apprezzato. Pertanto la risposta che viene fornita è veramente obiettiva

o, come si dice, in gergo pro veritate. I beni sono comuni i secondi millesimi di proprietà, la divisione del bene comune non è una divisione di tipo fisico, ma di tipo virtuale. I gradini di un condominio solo per millesimi di ciascun condomino, ma non è che sono divisi in mattonelline

piccole pari ai millesimi, così tutti i beni comuni che lei cita nella sua mail. Ritengo pertanto che quando decidiate di intervenire per delle manutenzioni che siano ordinarie o che siano straordinarie, non si può agire come scrive e cioè una parte provvede un singolo e

all’altra parte l’altro. Anche per evitare rischi di disomogeneità dell’opera l’appalto, pertanto, deve essere unico e la spesa che dovrà essere suddivisa, a quanto capisco, in parti uguali fra di voi.

