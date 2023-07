I lavori Enel e le merci deperite: "Poteva andare molto peggio"

E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) chiede scusa per i disagi (e danni visti i beni deperibili finiti nell’immondizia) provocati dagli interventi sulla rete elettrica a Colonnata lo scorso giovedì ma fa sapere che l’intervento, effettuato per la sostituzione di componentistica elettromeccanica che risultava in parte danneggiata, era urgente. Le operazioni - si legge in una nota di E-Distribuzione – "hanno fatto sì che si potesse evitare un blackout non programmato e di ben più lunga durata. Alcune attività di manutenzione del sistema elettrico devono essere svolte immediatamente per ragioni di sicurezza e di continuità del servizio, anche a tutela della cittadinanza". Sul controverso nodo della comunicazione dell’intervento ai commercianti e residenti del quartiere (che secondo chi abita e lavora in zona sarebbe arrivata solo il giorno prima dell’intervento con cartelli affissi su pali), l’azienda elettrica sostiene di avere attivato anche verifiche sul preavviso alla cittadinanza, "che risulterebbe eseguito regolarmente attraverso affissioni come previsto dalla normativa; in ogni caso, le attività hanno coinvolto soltanto utenze di bassa tensione e quindi nessuna utenza di media tensione è stata privata dell’energia elettrica". Come già annunciato dal Comune i responsabili tecnici di area di E-Distribuzione incontreranno nei prossimi giorni anche l’Amministrazione Comunale per tutti i chiarimenti del caso.

S.N.