I lavoratori e l’ansia da chiusura Pierini, primo violino del Teatro "Sul palco con la paura del baratro"

di Olga Mugnaini

Il suo strumento musicale non riposa mai, neppure in questi giorni di ferie. Per lui, qualche ora al giorno con l’archetto in mano c’è sempre.

Domenico Pierini è il primo violino del Maggio. Una responsibilità non solo dal punto di vista artistico, in quanto è colui che raccorda l’intera orchestra al direttore sul podio. Ma, inevitabilmente, è anche catalizzatore e punto di riferimento dei colleghi che insieme a lui hanno sofferto il declino e l’ultima devastante crisi della Fondazione, stavolta davvero con un piede nel baratro.

Pierini, come avete vissuto e state vivendo questo momento, che poi ormai è un’eternità?

"Guardi, io vorrei parlare e fare solo musica, e vorrei essere messo nella condizione di poterla fare al meglio. Le dico però che li abbiamo vissuti sempre col pensiero dello spauracchio della chiusura dietro l’angolo, un po’ troppo frequente. Finalmente sembra che ci possa essere un accordo. E ora viviamo con la speranza che una volta tanto non siano i lavoratori del Maggio a pagare per gli errori del passato, al posto di chi non ha fatto quello che si doveva. Altrimenti non saremmo nella situazione in cui siamo".

Quali sono stati questi errori?

"Errori di gestione probabilmente, su come sono stati spesi i soldi, mi sembra di poter dire".

Veniamo ai sovrintendenti.

"Non ne voglio parlare".

Ma con Peirera non avevate la sensazione che si stesse facendo il passo più lungo della gamba?

"Vede, ma quando uno dice “Io ho trovato i soldi, c’ho gli sponsor, milioni di euro...“, noi che cosa ne potevano sapere? Forse ci ha fatto vivere un sogno, ma poi la realtà non era proprio come la diceva lui".

Lei è al Maggio dal 1988. Ci ricorda la stagione d’oro?

"Ho visto passare i più grandi direttori, i più grandi solisti e cantanti lirici, fino al 2004-2005, poi piano piano, ahimè le cose sono sono cambiate".

Ci ricorda qualche personaggio?

"Da Carlo Maria Giulini a Wolfgang Sawallisch, da Georges Prêtre che era praticamente di casa al Maggio, al maestro Riccardo Muti. E ovviamente il nostro amato Zubin Mehta".

Gli spettacoli indimenticabili?

"Tanti. Ne ricordo tre per tutti in ordine sparso: la Turandot nella Città Proibita a Pechino con Mehta; le Quattro Sinfonie di

Brahms con Carlo Maria Giulini, La Norma con Riccardo Muti a Ravenna Festival. E l’ultimo, il Don Carlo col maestro Gatti".

Come siamo passati dagli anni d’oro agli incubi degli ultimi anni?

"Credo che tutto sia nato col passaggio dagli enti lirici completamente sovvenzionati dallo Stato alle Fondazioni, pensate come un’industria, con i bilanci da far tornare. Si fa sempre riferimento alle grandi orchestre americane, ma da noi non funzionerà mai come da loro. Prendiamo ad esempio la New York Philharmonic o molte altre istituzioni: hanno dietro fior di sponsor, altre città, con altre mentalità. Persino la Scala ha un bacino di utenza diversa e altri sponsor e non è paragonabile a noi".

Veniamo ad oggi. Quali sono i prossimi impegni del Maggio?

"Per ora siamo in ferie fino al 22 agosto. Poi sappiamo solo di qualche tournée all’estero. Ma degli impegni dell’autunno in teatro non sappiamo ancora niente. Siamo in attesa della programmazione. Speriamo bene..."