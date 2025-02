I ladri rubano il defibrillatore. L’appello dell’associazione: "Può salvare delle vite, ridatecelo"

Era un apparecchio salvavita utile a tutta la comunità. Eppure i ladri non si sono fermati nemmeno davanti a questo: nelle scorse notti è stato rubato il defibrillatore di piazza Sant’Ambrogio che era stato installato grazie alla collaborazione tra Firenze Parcheggi, Associazione Niccotestini e il comitato Cittadini per Firenze che ha sporto denuncia e ora lancia un appello: "Non hanno portato via solo un oggetto costoso, ma hanno privato la comunità di uno strumento che può salvare una vita. Mi appello alle persone che l’hanno rubato: rimettetelo al suo posto! Non ve ne farete nulla".