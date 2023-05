I grandi eventi e le scuole del fashion

Eva

Desiderio

Solo il lavoro vero porta lontano", ha detto pochi giorni fa Giorgio Armani, a Piacenza, la città dove è nato nel 1934, parlando all’Università Cattolica e ricevendo la Laurea Honoris Causa in Global Fashion Management. Il grande stilista ha esortato i ragazzi all’impegno nel coltivare i propri talenti e i propri sogni. Un monito che si può ripetere anche ai tantissimi studenti che dalle scuole di moda fiorentine spiccano il volo in tanti settori del fashion, non ultimo quello della creatività. Sarà per questo che a ogni appuntamento di Pitti Uomo ci sono sfilate, presentazioni e progetti speciali per legare istruzione e mercato. Così anche a giugno, con giornate intense e stimolanti. Si parte il 12 giugno, vigilia dell’apertura del salone per la moda maschile della primavera 2024: l’istituto Marangoni è stato invitato dal Gruppo WP di Cristina Calori a ideare una retrospettiva con curatela dei ragazzi in via della Vigna Nuova su capi iconici e oggetti inediti di Gianfranco Ferré, del quale la presidente Calori ha acquistato l’archivio riportandolo in Italia. Il giorno dopo Marangoni presenta i suoi migliori progetti all’Istituto di scienze militari e aeronautiche alle Cascine. Poi il Polimoda apre le porte della sede alla Manifattura Tabacchi con un’installazione sul fashion mentre il 15 ci sarà la sfilata, sotto lo sgardo attento del direttore di Polimoda Massimiliano Giornetti. Cambio di marcia felice per l’Istituto europeo di design, lo Ied, che il 14 al Museo degli Innocenti, nell’antico Salone Brunelleschi, indaga su ’Arte e Moda’ con gli studenti di Italia, Spagna e Brasile e unìinstallazione, Transition, che coinvolge l’artista visiva Lucy Orta, mentore del progetto, chiamata a Firenze da Danilo Venturi, direttore della sede Ied di Firenze. Qui Transition vuol dire soprattutto Transizione, momento di passaggio e riflessione sulla moda.