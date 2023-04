I giovani ritrovano il Maggio Salesiano Focus sulla legalità, ma anche arte e musica

FIRENZE

Un appuntamento che parla ai giovani, con un focus sulle legalità. Parte il 4 maggio la 33a edizione del Maggio Salesiano di Firenze, l’annuale manifestazione attesa dalla città. Ad aprire la rassegna, organizzata dall’Opera salesiana di Firenze nei suoi spazi e locali tra via del Ghirlandaio e via Gioberti, sarà il 4 maggio l’incontro, introdotto da don Berto, con il regista ed autore televisivo Antonio Ricci sul tema "Striscia… la comunicazione". Un focus importante è legato alla legalità: l’8 maggio ci sarà una tavola rotonda in cui, grazie anche all’intervento di Antonia Bianco, direttrice dell’istituto penale per minorenni "Giampaolo Meucci" di Firenze, si parlerà di disagio giovanile e giustizia minorile. Il 30 maggio, invece, verrà presentato il libro intitolato "Resistere. Quattro storie di lotta alla mafia" da, tra gli altri, gli autori Salvatore Calleri e Renato Scalia e da Giuseppe Lumia, già presidente della commissione parlamentare antimafia. Il Maggio Salesiano è anche arte e musica, come il concerto contro la violenza che i giovani dei salesiani terranno il 6 maggio nella chiesa della Sacra famiglia. A livello artistico ci sarà la 12a edizione della mostra d’arte collettiva Forma e Colore sul tema ‘Arte tra cielo e terra’, la cui inaugurazione è in calendario l’11 maggio. Il 24 maggio ci sarà poi la Festa di Maria Ausiliatrice che sarà celebrata nelle liturgie solenni e nella processione per le strade del quartiere; il giorno successivo ci sarà poi la Notte Bianca in via Gioberti in collaborazione con l’associazione ‘Le Cento Botteghe’.

"Un festival che ormai ha superato i confini del quartiere e che presenta alla città un programma vasto con attenzione particolare ai temi della legalità - ha ricordato l’assessora alla legalità ed ai rapporti con le confessioni religiose Maria Federica Giuliani -. Il Maggio Salesiano si apre sempre di più alla cittadinanza, grazie anche alle 100 Botteghe. E mi piace ricordare l’immensa tradizione che ha l’oratorio dei salesiani. Un luogo di aggregazione importante non solo religioso ma anche per le attività sportive. Nelle città c’è sempre più bisogno di realtà come quella salesiana".

