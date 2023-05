I giovani e l’Europa: “I valori ci uniscono. Ma la guerra alle porte ci fa soffrire”

Firenze, 9 maggio 2023 - “Se penso all’Europa penso ai valori comuni che ci caratterizzano, agli scambi culturali e di idee. Ora, però, con la guerra alle porte ci vorrebbe forse una maggior condivisione delle difficoltà. A volte, invece, la lontananza geografica tende a farci sentire distanti”. Guido Lazzerini, dottorando in Ingegneria, è uno dei tanti giovani che stamattina si sono confrontati intorno al tema dell’Europa.

“Quali competenze per il futuro?”, il titolo dell’incontro, che si è tenuto stamani nello spazio Erasmus+ di piazza della Repubblica, nell’ambito del Festival d’Europa. Tutti giovanissimi con alle spalle un’esperienza Erasmus. Ecco che Elisa De Cassai, al terzo anno di Ingegneria, si illumina ripensando alla sua permanenza in Spagna.

“Un’esperienza bellissima, che mi ha fatto molto crescere - racconta -. Ho imparato tantissimo sotto il profilo dei rapporti interpersonali ed ho capito come adattarmi ad una realtà nuova. Sono partita con tanti dubbi e mi sono ritrovata molto cambiata. Il mio futuro? Conto di fare altre esperienze all’estero. Vedere nuovi mondi è molto utile per crescere”. “Grazie all’Europa – riflettono i giovani, – per tanti anni abbiamo vissuto in pace. La guerra in Ucraina invece ci fa fare un salto all’indietro. Ci preoccupa molto e ci rattrista”.

Organizzato dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e l’Alleanza universitaria europea EUniWell, con la partecipazione dell’Agenzia nazionale per la Gioventù e dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, della presidente Indire Cristina Grieco, di Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire e della delegata ai rapporti internazionali dell’Università di Firenze Giorgia Giovannetti.

“Oggi non solo è la festa d’Europa ma anche l’inizio dell’anno europeo delle competenze - ha detto Grieco -. Quella che ci attende è una grande sfida. Le innovazioni tecnologiche sono sempre più veloci e c’è una continua necessità di essere aggiornati. Questo non vale solo per i giovani. Tutti noi abbiamo bisogno di acquisire sempre nuove competenze per esercitare in modo consapevole il diritto di cittadinanza. Dobbiamo essere flessibili al cambiamento”.

“L’idea – ha aggiunto Sara Pagliai, - è quella di favorire il confronto tra studenti universitari e studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, giovani inseriti in percorsi di formazione o con esperienze di volontariato e animazione giovanile, e far conoscere le opportunità Erasmus+ a partire dalle testimonianze dirette nei vari settori del programma, con un accento sul valore delle esperienze di mobilità transnazionale per l’acquisizione di abilità e competenze”.

“Poter scrivere nel proprio curriculum l’esperienza Erasmus non è cosa da poco - ha preso la parola Jacopo -. Io sono stato due volte in Portogallo. Una scelta entusiasmante. Ho conosciuto tanti nuovi amici e mi sono confrontato con un sistema universitario più pratico di quello a cui siamo abituati in Italia”.

Ma chi è lo studente Erasmus che parte dalla Toscana?

Ha in media 22 anni e mezzo. Per quasi il 59% dei casi è femmina. I Paesi preferiti? Spagna, Francia, Germania. La durata media del soggiorno è di 6 mesi, che scendono a 3 mesi e mezzo per un tirocinio.