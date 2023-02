I giovani e la storia Rapporto difficile

E’ appunto la politica dei cattivi maestri quella andata in scena in questi sette giorni tormentati dopo i video parziali che hanno mostrato le botte davanti al liceo: due militanti dei collettivi feriti, ma che non hanno voluto denunciare, e sei di Azione studentesca indagati. Questo, al momento, è l’unico fatto reale registrato da un’indagine tuttora in corso per far chiarezza su un episodio dai lati ancora oscuri. Ed è toccato, anche stavolta, al presidente, Sergio Mattarella, alzare una diga e bacchettare le parole inopportune di un ministro - proprio Valditara, alla Scuola e al Merito - che lo ascoltava in prima fila alla cerimonia per gli Alfieri della Repubblica. E che l’unico “merito” che ha avuto in questa brutta pagin aè stato quello di buttare benzina sul fuoco prendendosela con una dirigente scolastica e provocando una reazione scontata: compattare tutti in difesa della preside del Da Vinci che, dalla sua, ha una lettera in cui parla di antifascismo, caposaldo della Costituzione. Poi se sia stata, o meno, una candidata Pd, poco o niente dovrebbe contare in questa faccenda. Mattarella ha detto la cosa più semplice, e più saggia, come sempre. Ha parlato di solidarietà come antidoto alla violenza. “Vediamo purtroppo sovente: violenza nelle famiglie, nelle abitazioni, contro le donne, in tante circostanze per strada, addirittura nei giorni scorsi davanti a una scuola".

Valditara, dal canto suo, ha fatto retromarcia via tweet quando ormai era inevitabilmente tardi: un incendio non lo spegni con un bicchiere d’acqua.

Al di là delle implicazioni politiche di cui tutti sembrano all’affannosa ricerca (e bisognerebbe ricordare che al corteo, in cui si sono infiltrati gli anarchici surriscaldati dal caso Cospito, politici e amministratori sono stati contestati), ci sarebbero altre considerazioni. Non esclusa quella per cui la storia si dovrebbe raccontare sempre tutta, come ha fatto proprio oggi l’ex preside del Michelangiolo.

Invece che parlare addosso ai nostri figli non sarebbe meglio che ministri e presidi si sedessero attorno a un tavolo per studiare - loro sì che ne hanno bisogno - il modo per non arrivare all’esame di maturità digiuni di storia contemporanea, ma profondi conoscitori dell’era dei dinosauri? Non sarebbe meglio che in occasione delle celebrazioni per la Liberazione o la giornata del Ricordo, ma anche le stragi di mafia aggiungerei, non si raccontasse a ragazzi e ragazze cosa è accaduto in quegli anni tribolati? Sono giovani, non sono stupidi, e hanno molti più strumenti e maggior curiosità di quella che pensiamo. E poi sono stufi. Lo hanno detto ai cronisti all’ennesima giornata di assedio davanti al liceo. E come dare loro torto se pure un ministro trasforma i fatti a scuola in una prova muscolare.