’I Giorni dell’ambiente’. Una settimana nel segno dell’impegno green

Tanti gli appuntamenti in ponte, fino alla prossima domenica, per "I Giorni dell’Ambiente", manifestazione promossa dal Comune di Calenzano in collaborazione con le associazioni, la consulta dell’ambiente e le realtà del territorio. Oggi e domani, meteo permettendo, l’iniziativa dovrebbe proseguire con "Puliamo il mondo con le scuole" in collaborazione con Legambiente e l’Istituto comprensivo Anna Maria Luisa de’ Medici di Calenzano. Questo pomeriggio alle 17, in sala convegni al quarto piano del palazzo comunale in piazza Gramsci 11, in programma invece l’assemblea sul parco delle Carpugnane, area da tempo al centro dell’attenzione per la polemica sui tralicci, particolarmente invasivi, dell’elettrodotto. Domani la biblioteca Civica ospiterà approfondimenti su clima e meteorologia. A concludere la rassegna, il 28, la domenica ecologica: dalle 9 alle 18 chiusura al traffico e iniziative sportive nel centro cittadino; alle 9 camminata tra gli alberi monumentali di Calenzano con il Cai Sesto Fiorentino. Sempre dalle 9, fino alle 18, la quarta edizione di "Un giorno da rigattiere", il mercatino del riuso tra piazza Vittorio Veneto e piazza del Ghirlandaio, in collaborazione con la Misericordia di Calenzano (iscrizioni entro il 25 settembre sul sito del Comune, 100 posti disponibili). In piazza Vittorio Veneto previsti anche i laboratori per bambini con legno di recupero e infine, in sala consiliare del Municipio, un approfondimento sulla fauna nascosta delle grotte. Programma completo sul sito del Comune.

S.N.