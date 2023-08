I genitori e la scuola "Non cancellate la prima"

di Andrea Settefonti

Tutti mobilitati per difendere la scuola primaria Dante Alighieri di Panzano. Praticamente l’intero paese, se si considera che sono state raccolte settecento firme in una frazione che conta poco più di mille abitanti. "Lotteremo fino al 15 settembre per avere la prima classe", dice Martina Martignoni rappresentante dei genitori. Mamme e babbi hanno fatto questa straordinaria raccolta di firme in pochi giorni. E immeditamente dopo la petizione, diventata la base di un documento approvato all’unanimità dal consiglio comunale.

"La raccolta di firme è stata promossa perché la scuola non può essere chiusa. Ed è anche una risposta alla mancata assegnazione del personale da parte dell’ufficio scolastico regionale per la futura prima". Per adesso "gli iscritti sono 9 e si potrebbe arrivare a 10 se si farà la classe. Anche se all’ufficio scolastico regionale consigliano di non fare la prima, continueremo la nostra mobilitazione, non vogliamo perdere la scuola".

La prima classe di quest’anno, con gli alunni che a settembre andranno in seconda, sono venti e il prossimo anno saranno 16. "Dobbiamo fare in modo di credere nella scuola di Panzano e abbiamo fatto una proposta alla precedente dirigente per renderla appetibile. Deve essere dato un indirizzo, fare una scelta di un indirizzo che non è ancora stata fatta come invece è successo a San Polo", continua la rappresentante dei genitori. "Tra le proposte per dare una identità chiara alla scuola in maniera innovativa, abbiamo avanzato quella di una scuola all’aperto. Sono scelte importanti, che richiedono la collaborazione di tutti, insegnanti, genitori, istituzioni. Il Comune ha detto di voler tutelare le frazioni, la scuola sembra essere disponibile". L’importante, chiosa Martignoni, "è fare una scelta, prendere una strada e come gruppo di genitori ci auguriamo che questo accada. Deve essere innalzata la qualità dell’offerta della scuola". Scuola che deve fare i conti con una parziale inagibilità, con lavori da 2 milioni, non ancora partiti, che andranno avanti per almeno due anni.

"Attualmente, per non mandare i bambini a Greve, i piccoli dell’infanzia sono ospiti nei locali della chiesa mentre quelli della primaria hanno dovuto rinunciare alla mensa, nei due rientri mangiano in classe, mentre biblioteca e palestra mantengono la loro funzione", conclude. Il consiglio comunale all’unanimità ha approvato un ordine del giorno per dire "no" al taglio della prima classe.