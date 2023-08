I furbetti delle tasse Il Comune ne becca cinquanta al giorno "Fenomeno ampio"

di Antonio Passanese

Nel 2023, il pool creato dal Comune per scovare i ’furbetti’ della tasse comunali – Imu, Tari, Tassa di soggirno e Cosap – ne ha beccati 50 al giorno (più di 11mila fiorentini). Da gennaio a oggi, infatti, Palazzo Vecchio ha emesso 10.456 atti: 1.111 di Imu seconda casa; 7.885 sulla Tari; 1.460 per il canone patrimoniale. E se nel 2022 questo lavoro ha permesso di accertare 34 milioni complessivi di imposte comunali evase (a cui contribuisce anche i mancati versamenti della tassa di soggiorno), incassandone effettivamente 23, l’obiettivo per l’anno in corso è raggiungere la medesima cifra. Anzi, "far meglio", dice l’assessore al Bilancio, Giovanni Bettarini, presentando i risultati dell’operazione messa in campo dal Comune, perché "pensiamo che il fenomeno sia ancora più ampio". Così "abbiamo deciso di mettere in piedi una stretta ulteriore: oltre ad avvalersi del preziosissimo contributo della Guardia di Finanza con cui abbiamo firmato un protocollo, abbiamo deciso di utilizzare anche una task force".

Nel dettaglio il team antivasione è composto da dipendenti del servizio entrate di Palazzo Vecchio, dalla polizia municipale e dai servizi demografici che, con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, le fiamme gialle e gli ispettori di Alia, lavoreranno incrociando i dati "e battendo a tappeto, casa per casa, dove risultano anomalie". Sull’Imu, quindi, scatteranno i controlli sulle "false residenze e le finte separazioni fra coniugi, studiate ad hoc per non pagare l’imposta sulle seconde o terze case". Capitolo Tari: qui l’obiettivo è individuare utenze sconosciute per 13 milioni (nel 2022 sono stati recuperati 5 milioni). E l’attività di recupero, assicura Bettarini, "proseguirà anche in autunno con l’invio di accertamenti relativi a mancati pagamenti Tari 2021". Sono stati emessi, inoltre, 22.631 solleciti (senza sanzioni) per mancato pagamento Tari 2022 per un valore di 10,6 milioni. Per il canone suolo pubblico e mercati sono stati spediti 1.460 atti per un valore di 2 milioni. La soglia prefissata è arrivare a 5 milioni entro l’anno. Sull’imposta di soggiorno, infine, ad oggi sono stati inviati atti per 1,5 milioni (nel 2022 gli atti sono stati 142).