I furbetti del reddito di cittadinanza In 46 nei guai: truffa da 300mila euro

di Leonardo Bartoletti

Quasi 300mila euro. Soldi finiti indebitamente nelle tasche di persone - in tutto 46 nel corso del tempo solo in Valdisieve - che hanno percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Una truffa a vasto raggio scoperta dai Carabinieri della Compagnia di Pontassieve, comandati dal tenente Colonnello Giancarlo Caporaso. Militari il cui lavoro, progressivamente, sta portando alla luce bin giro decisamente esteso. Nell’ultima puntata del loro lavoro i militari hanno denunciato ben undici persone, accusate ora d’illecita percezione di reddito di cittadinanza.

Un impegno, quello dei militari della Valdisieve, che parte da lontano e che - nei mesi scorsi - ha già portato al deferimento di decine di persone, tutte per il medesimo reato. Un lavoro paziente e minuzioso, quello dei Carabinieri, che ha già consentito di quantificare il denaro illecitamente intascato - nello specifico - in 288mila euro complessivi. Nel corso dell’ultima operazione in ordine di tempo i militari della Stazione di Rufina - che hanno lavorato in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Firenze - hanno deferito in stato di libertà undici persone, che avevano ottenuto il reddito di cittadinanza senza averne alcun diritto.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di acclarare che tutti gli undici soggetti - dei quali uno italiano e gli altri dieci stranieri, di varie nazionalità, sei dei quali effettivamente con dimora nel Comune di Rufina, mentre i restanti nell’ambito della Provincia di Firenze - avevano falsamente attestato all’Inps di essere residenti in Italia per il periodo necessario all’ammissione al beneficio. Le undici persone, alle quali era già stato revocato il reddito su segnalazione del Comune, avevano comunque - nel frattempo - percepito somme variabili tra i 586 ed i 10.963 euro, per un ammontare complessivo pari a circa 47mila euro. Le indagini - anche alla luce degli importanti risultati raggiunti - andranno presumibilmente avanti. La truffa del reddito di cittadinanza in Valdisieve potrebbe non essere ancora finita.