I fochi di San Romolo seduti a teatro

Fervono i preparativi in onore di San Romolo, patrono della chiesa locale, che sarà celebrato il 6 luglio. Il programma ufficiale ancora non è noto. Ma un’anticipazione è già possibile, ovvero la conferma dello spettacolo pirotecnico, che la tradizione vuole a chiusura dei festeggiamenti, e alla quale si potrrà assistere seduti sulle gradinate del Teatro Romano e non più da piazza Mino. Infatti i razzi saranno sparati da sotto le mura etrusche anziché da Sant’Apollinare. "Ricordo che i festeggiamenti sono realizzati esclusivamente con le forze della parrocchia di Fiesole – precisa il sindaco Anna Ravoni –. Il Comune ha acconsentito l’uso dell’area del Teatro Romano, dopo il nulla osta della Soprintendenza".

L’idea di organizzare i "fochi" nell’area archeologica nacque l’anno scorso in occasione dei festeggiamenti per l’ingresso del vescovo Stefano Manetti, che riaccese lo spettacolo dopo 5 anni, a seguito della circolare Gabrielli, emanata per i disordini di Torino. Per garantire la sicurezza gli ingressi (circa duemila posti) saranno su prenotazione. I biglietti possono essere ritirati alla Misericordia e alla Pro Loco: gradita un’offerta. Lo spettacolo sarà preceduto dal concerto quest’anno a cura della Fanfara dei carabinieri. La processione con le reliquie di San Romolo sarà alle 17.30. A seguire la messa solenne in cattedrale con il vescovo Manetti.

D.G.