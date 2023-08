I ’dolori’ di Sguanci "Matteo Renzi sapeva del mio disagio" FI anticipa altri ingressi

di Antonio Passanese

FIRENZE

"Il centrodestra ha vinto il Quartiere 1". Prova a stemperare con una battuta Marco Stella, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, ma la sostanza è che l’ingresso di Maurizio Sguanci, presidente dimissionario del quartiere del centro storico e consigliere regionale fino a ieri l’altro di Italia Viva, un certo sconquasso nel centrosinistra lo sta causando. E gli azzurri inevitabilmente gongolano. L’arrivo di Sguanci commenta Stella, durante una conferenza stampa con il nuovo acquisto, "è un segnale bellissimo per Forza Italia. Intanto il nostro gruppo in Regione raddoppia e il gruppo di Iv si dimezza, è un elemento politico. La maggioranza perde un elemento e l’opposizione guadagna un elemento. Per Forza Italia è anche il segno distintivo di un partito che in Toscana cresce e si allarga".

Il leader degli azzurri al Palazzo del Pegaso esprime un auspicio che rischia di suonare come una minaccia per il Pd e le altre forze di centrosinistra: "Non sarà l’unico ingresso – risponde sibillino ai cronisti che lo incalzano – nei Comuni ci saranno tanti movimenti come anche in Regione. Ci saranno nuovi ingressi nelle prossime settimane che provengono dalle aree di centro, dai mondi civici, da persone che guardano con interesse alle nostre proposte e ai nostri valori".

Ed è proprio in questa chiave, del resto, che Sguanci – che verrà nominato vice presidente del gruppo – da ormai 48 ore motiva e giustifica il suo cambio di casacca: "Non mi è stato promesso niente – assicura – la mia non è stata certo una scelta utilitaristica, ma una scelta di campo". Ai tanti che sui social lo hanno attaccato per la sua scelta, lui, risponde seraficamente che: "Almeno il doppio delle persone mi hanno invece fatto i complimenti". Ma perché abbandonare il renzianesimo, lui che forse è pià renziano di Renzi? "Perché non mi riconosco più in quella parte politica a guida Schlein, non mi sentivo più a casa".

E a chi gli chiede cosa abbia detto Matteo (Renzi) su questo salto della quaglia – ricordiamo che Sguanci un anno fa era in quota Pd –, lui afferma che: "Ho sempre avuto un rapporto stretto con lui, sapeva che stavo vivendo un disagio e che ci sarebbe stata una rottura. La rottura è arrivata". E il leader di Iv come l’ha presa? "Gli ho mandato un messaggio, non mi ha risposto". Per quanto riguarda il Q1, Sguanci e Stella si augurano che si possa andare ad elezioni anticipate (anche se lo Statuto non lo prevede), "ma una cosa è certa non mi ricandiderò". Come – aggiunge Stella – "non sarà il nostro candidato sindaco al Comune di Firenze". A questo punto, la maggioranza che sostiene Giani diventa sempre più risicata: 22 (Pd) più 1 (Iv) contro una minoranza che può contare su 17 consiglieri.

Infine, in merito al colloquio che avrebbe avuto negli ultimi giorni col presidente della Regione, per il neoesponente forzista si sarebbe trattato di "cinque minuti nella sala a fianco del Consiglio. Distinguiamo le questioni private da quelle personali, a Eugenio mi lega un rapporto d’amicizia ventennale".