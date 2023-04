I disagi psichici vanno in scena al Manzoni

Si avvia a conclusione la stagione del Manzoni di Calenzano. Lo spettacolo in scena stasera alle 21,15 sarà il penultimo appuntamento: si tratta di "Insania", lavoro di una compagnia emergente (La Compagnia della Marca) con cui il Teatro Manzoni ha iniziato una fruttuosa e produttiva collaborazione. Tema del racconto teatrale il disagio psichico: "Le malattie mentali e i disturbi psichici – spiega l’autore e regista dello spettacolo Roberto Rossetti – nonostante la loro diffusione, storicamente sono state considerate con pregiudizio dalla realtà popolare. Le malattie mentali, ad oggi, ancora non ricevono l’attenzione da parte dell’opinione pubblica, nel mondo del lavoro e all’interno della famiglia". Per mostrare concretamente questo disagio ‘nascosto’ lo spettacolo utilizzerà vecchi e nuovi sistemi di rappresentazione, dal coro greco all’improvvisazione corporea, alla danza al canto e alla musica.

Sandra Nistri