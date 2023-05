I dieci anni di "Voa Voa" De Vita, coraggio e dolcezza

FIRENZE

Ugo De Vita racconta "Voa Voa". L’appuntamento è per martedì prossimo, 30 maggio, alle 18 alla Sala Verde del Palazzo dei Congressi (Piazza Adua, 1 - ingresso libero). Subito un piccolo passo indietro: Guido De Barros e Caterina Ceccuti hanno dato vita a Voa Voa Amici di Sofia Aps, una realtà straordinaria. Sofia, la loro piccola, lottava contro una malattia terribile: la Leucotrodistrofia Metacromatica, patologia degenerativa che l’ha portato via in tenera età. Ora il libro "Voa Voa" compie dieci anni e intanto l’associazione continua a lavorare sull’assistenza alle famiglie di bimbi affetti da patologie neurodegenerative, e alla raccolta fondi per la prevenzione e la ricerca. De Vita, autore, attore e regista, ripropone oggi in forma di poesia “civile”, un testo che tocca temi quali la salute, prevenzione la cura e ricorda la perdita incolmabile della bambina.

"È bello essere stato coinvolto a questo progetto. – le sue parole – Magnifico per me che a Firenze si realizzi appuntamento su argomenti così importanti, dopo il mio lavoro sul caso Ciatti. So che la città risponderà come sa".

Ugo De Vita è una delle voci più importanti del nostro teatro civile. Ascolta testimonianze dei familiari, scrive e poi racconta realtà di fatti della vita italiana, le persone si “aprono” e vengono poi alla luce lavori straordinari di teatro di inchiesta. Ha diretto Placido, la Degli Esposti, la Poli, la Ghione, Albertazzi, D’apporto, Gazzolo, Scaccia, Haber e la Gravina, e molti altri grandi interpreti. Stavolta è al fianco di "Voa Voa" che lavora in modo speciale su ricerca e diritti del malato, strutture di accoglienza e molto altro.

"Accanto avrò un violoncellista talentuoso: Andrea Sernesi. E Giulia Romolini, tra i giovani a Firenze, quella che piu mi ha impressionato per rispetto del lavoro e qualità, poi Maurizio Brunetti, una voce che della generazione piu giovani non ha eguali pochi in toscana".

Come accade che coloro che coloro che abbiano sofferto tanto e si aprano all’ipotesi del racconto in scena? "Ciascuno – riflette De Vita – vive il dolore in modo personale. Cerco di ascoltare e di imparare da queste persone che ovviamente all’inizio mi sono estranee. Mi hanno insegnato molto i familiari che hanno sofferto un lutto violento è una profonda ingiustizia. In questo caso è diverso perché c’è un tema che solleva orrore. La morte dell’innocente. La perdita del fanciullo. E Sofia era dolcissima".