I detenuti a lezione per diventare giardinieri

I detenuti diventano giardinieri con un corso di formazione: saranno impiegati per curare il verde di orti e giardini urbani. Accade a Firenze, grazie al protocollo sottoscritto a Palazzo Vecchio tra il Comune e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Tra i presenti l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio, il direttore generale dei detenuti e del trattamento Gianfranco de Gesu, la direttrice dell’istituto penitenziario di Sollicciano Antonella Tuoni e il garante dei detenuti Eros Cruccolini. Il protocollo prevede un percorso di formazione insieme a Cna per 20 detenuti: una volta imparati i rudimenti del mestiere con un corso qualificato da 24 ore all’interno del percorso per "Manutentore del verde" queste persone verranno impiegate in lavori di pubblica utilità per la manutenzione di prati, siepi, orti e alberi della città. Tra gli obiettivi del progetto lo sviluppo di occasioni di reinserimento occupazionale, l’accrescimento del senso di responsabilità e autonomia dei soggetti coinvolti verso la collettività.

Niccolò Gramigni