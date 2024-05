I Dem per Bruxelles. Fossi: "Squadra forte. In gioco la democrazia"

C’è chi corre e nutre buone speranze per il futuro, chi spera in qualche sorpresa. Eccoli, i candidati del Pd alle Europee per la circoscrizione Centro, quella dove capolista è la segretaria Elly Schlein. In ordine alfabetico: Teresa Bartoli, Beatrice Covassi, Antonio Mazzeo e Dario Nardella. Tutti con la voglia di fare bene perché, come ha sottolineato il segretario toscano del Pd Emiliano Fossi, "alle Europee si gioca il futuro e delle democrazie per come le abbiamo conosciute fino a oggi".

"Ci presentiamo nelle condizioni migliori", ha aggiunto Fossi, come un tecnico di calcio che deve affrontare una partita molto importante. Le Europee in effetti sono un voto che può spostar alcuni equilibri nel Paese e la Toscana vuole giocare un ruolo da leader. Senza niente togliere agli altri, è evidente che il personaggio di punta è Nardella, visto il doppio mandato da sindaco di Firenze. "La Toscana è una regione che dovrà giocare un ruolo da leader – ha ribadito Nardella -. Io ho capito una volta di più quanto sia importante l’Europa da presidente dei sindaci europei, il rapporto tra le città grandi e piccole con l’Europa per l’Italia è fondamentale. Non c’è alternativa all’Europa, uscendo non si ha altro sbocco che una crisi economica". Il sindaco uscente ha ricordato che "tutte le grandi sfide, da quella dell’energia, dell’economia, l’emergenza climatica, il lavoro e la salute pubblica, legano i destini delle nostre città a quelle dell’Unione europea. C’è una parte che è rappresentata da sovranisti, nazionalisti che vuole demolire l’Europa, non crede nel futuro dell’Europa. E c’è la nostra parte, quella del Pd, dei socialisti democratici che vogliono un’Europa più forte, vicina ai cittadini".

Mazzeo ha mostrato un certo ottimismo: "Ringrazio il Pd per aver costruito una squadra che possa portare la Toscana a essere più forte e competitiva in Europa. Il nostro obiettivo è far fare al Pd della Toscana il miglior risultato d’Italia". Covassi ha scelto di ricandidarsi. "Per l’Europa del futuro ci sono punti importantissimi: l’energia, l’acqua, le nuove tecnologie, tutto il nostro patrimonio – ha affermato -. Penso anche all’importanza del Mediterraneo, della pace, del dialogo, della tradizione che sta al centro delle grandi sfide dell’Europa del futuro e anche di oggi per la crisi che stiamo vivendo in politica estera". E Bartoli ha spiegato di volersi mettere a disposizione del Pd "perché credo che ci siano momenti cruciali in cui non ci si può tirare indietro. E’ un voto importante per l’Europa e l’Italia". Di certo pensare che l’Europa sia solo un parcheggio dorato sarebbe un errore: è lì che passano molte decisioni importanti.

Niccolò Gramigni