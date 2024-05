I conti per la campagna elettorale. Social, manifesti ed eventi i più cari: "Finito il tempo dei costi faraonici"

"Le previsioni di spesa dei principali candidati mi sembrano in linea, mentre chi pensa di fare campagna elettorale con 7mila euro a Firenze ha fatto male i conti". Tiberio Brunetti, 43 anni è il fondatore di Vis Factor, e in politichese è quello che si definisce uno spin doctor. A sua cura è stata la campagna elettorale di Forza Italia nel 2022, e quella di poche settimane fa in Basilicata, dove ha gestito la comunicazione di Vito Bardi, rieletto come presidente della Regione. A lui abbiamo fatto leggere e analizzare i bilanci preventivi depositati dai partiti in lizza per le prossime amministrative fiorentine. "I tempi delle campagna elettorali faraoniche sono passati – spiega Brunetti – adesso è tutto più ridotto, e la voce più pesante a bilancio per i candidati sindaci è diventata sicuramente l’evento di chiusura".

Tra affissioni, pubblicità sui media, sponsorizzate sui social, e per l’appunto eventi, tra i nomi in corsa, secondo i dati pubblicati sull’Albo pretorio, a spendere di più (sempre in previsione futura) è Cecilia Del Re, candidata per Firenze Democratica. Sono 154.530 euro in tutto tra consiglio comunale (98.800 per la candidata, 30.550 per la lista) e quartieri. Del Re, per la cronaca, è anche una delle poche ad aver pubblicato il preventivo di liste e candidati (come da norma). L’ex assessore punta molto anche sui social, dove investe circa 10mila euro. Ovvero 3mila euro in più di quanto Stefania Saccardi, candidata di Italia Viva, mette a bilancio come il totale degli investimenti da fare per la campagna.

"I social sono diventati fondamentali – continua Brunetti –, ormai gli investimenti sono gran parte dedicati alla sponsorizzazione dei post, che hanno dei costi minori, ma per essere fatti bene devono comunque preventivare qualche migliaia di euro".

Le coalizioni a supporto di Sara Funaro ed Eike Schmidt hanno preventivato, per le sole liste, una cifra simile tra loro: 131mila la prima, 103mila il secondo (con Forza Italia che non ha depositato il bilancio). Nel bilancio Pd per sindaco e consiglio, 20mila sono solo per manifesti e scritti murali. Mentre in quello di Schmidt, per la sua lista ha preventivato 35mila euro, pari alle fonti di finanziamento dichiarate a bilancio come "libere contribuzioni ricevute da sostenitori". La Lega ne mette 7mila per il consiglio e poco più di mille nei quartieri. l M5S 10mila.

"Il peso dei partiti nazionali – conclude Brunetti – non è da sottovalutare. Dipende tutto da quanto il partito crede in quel candidato. Al momento, è probabile che rimangono estranei alla corsa di Firenze, ma saranno poi chiamati in causa nelle battute finali, quando i costi delle pubblicità e degli eventi saliranno vertiginosamente".

P.M.