I Comuni tornano ad assumere Si cercano educatori dei nidi e vigili

di Sandra Nistri

Sedici nuove assunzioni per potenziare l’organico del Comune di Sesto. Saranno effettuate in diversi settori della ‘macchina’ comunale e andranno ad aggiungersi alle cinque (tre funzionari amministrativi, un assistente sociale e un tecnico informatico) già effettuate negli ultimi mesi e ai tredici amministrativi e ai due autisti di scuolabus che sono già stati, o saranno assunti, in giugno sulla base di precedenti procedure concorsuali. Si tratta dunque di una opportunità da non perdere per chi ancora sogna il ‘mitico’ posto fisso in un ente pubblico. I concorsi al via a breve, anche stavolta come in passato, saranno svolti in forma associata, così da ottimizzare i tempi e i costi di accesso all’impiego, insieme ai Comuni di Calenzano, Campi, Lastra a Signa, Scandicci, Signa, Vaglia e Montemurlo. L’amministrazione sestese sarà capofila del concorso per l’assunzione di dieci agenti di polizia municipale, di cui quattro destinati proprio a Sesto, e di sei educatori di asilo nido (quattro a Sesto). I relativi bandi saranno pubblicati nelle prossime settimane.

Al Comune saranno anche destinati due giardinieri individuati attraverso la selezione indetta dal Comune di Signa. Altri sei tecnici saranno assunti al termine delle selezioni programmate nel 2022 e attualmente in fase di svolgimento da parte dei Comuni di Signa e Campi. "Dopo un lungo periodo di blocco delle assunzioni e a una fase in cui era possibile soltanto sostituire i dipendenti che erano andati in pensione o si erano trasferiti in altre amministrazioni, dallo scorso anno, finalmente, possiamo potenziare dal punto di vista quantitativo e qualitativo le professionalità presenti nel nostro Comune – sottolinea il sindaco Lorenzo Falchi –. Il ricambio generazionale e il rafforzamento di alcuni settori, anche con l’apporto di nuove competenze, permetteranno di migliorare i servizi e di dare risposte alla comunità".