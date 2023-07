I cinque distretti biologici della Toscana lanciano l’idea di creare un marchio unico

Si è riunito a Fiesole il tavolo tecnico regionale dei cinque Distretti biologici toscani, organismo istituito come occasione di confronto fra le singole esperienze e per parlare di problemi, di prospettive e proporre nuovi progetti di sviluppo comune alla luce delle nuove normative regionali e europee. A presiederlo la vicepresidente e assessore all’agricoltura Stefania Saccardi, che ha guidato l’incontro con il sindaco Anna Ravoni insieme sindaco di San Casciano Roberto Ciappi e il supporto del dirigente della Regione responsabile per l’agricoltura Gianluca Barbieri. Oltre ai rappresentati del Comune di Fiesole, nel 2021 primo territorio a essere riconosciuto distretto biologico dalla Regione, ospiti nella sala della Giunta i rappresentati degli altri neonati distretti: Val di Cecina, Calenzano, Montalbano e Chianti. Si è fatto il punto sulla situazione dei distretti bio e la loro evoluzione sia dal punto di vista numerico che da quello della superficie agricola utilizzata e sull’istituzione del registro nazionale dei distretti. E’ stata avanzata l’idea di creare un marchio dei distretti bio con relativo logo così da identificare questi territori come "corpo unico" e dare loro più forza anche in vista delle nuove normative europee per arrivare a un riconoscimento che possa aprire la strada a nuovi finanziamenti.

"Per la Regione i distretti biologici sono un modello virtuoso a cui tendere per rendere gli agricoltori e il territorio volano di sviluppo e di attrazione turistica – si legge in una nota della Regione – A oggi i distretti sono 5, ma c’è una forte attenzione da parte di molti Comuni a intraprendere questo percorso per lo sviluppo economico e di salvaguardia del paesaggio, dell’ambiente e della biodiversità dei territori". "Un incontro importante che irrobustisce basi già gettate – ha detto il sindaco di Fiesole Anna Ravoni – di un processo ormai avviato. I prodotti biologici sono ormai una realtà consolidata delle nostre aziende ma anche cittadini sono sempre più interessati. E il Comune fa di tutto per incoraggiare la cultura del cibo buono e sano: da noi le mense scolastiche sono a chilometri zero o con menu bio".

Daniela Giovannetti