I cinquant’anni della Rinascita

di Sandra Nistri

La storia della libreria, in realtà, è più lunga, ma sono passati 50 anni dal trasferimento nella attuale sede di piazza Ginori. Era il 12 maggio 1973 quando la Rinascita trovò ‘casa’ nei locali ristrutturati del negozio Coop di piazza Ginori e da lì non si è più mossa. In questo mezzo secolo si sono succeduti momenti belli e altri difficili ma l’attività non si è mai interrotta: da alcuni anni poi la libreria sta vivendo un periodo particolarmente felice e di grandi iniziative grazie anche all’entrata, nel 2017, nel franchising Ubik, pur mantenendo la propria identità storica.

"La nostra libreria – spiega Francesca Albano, libraria alla Rinascita dal 1982, e da 25 anni responsabile – è stata una delle prime Rinascita ad aprire in Italia grazie anche alla determinazione e al lavoro di Azelio Casati, che dopo avere costituito una biblioteca interna al Partito comunista, dove prestava gratuitamente libri, aveva aperto nei locali di via Matteotti. Nel 2012 l’attività è stata rilevata dai dipendenti di allora, che sono gli stessi di oggi". Con Francesca ci sono infatti gli ‘storici’ librai Massimo, Elisabetta e Stefania, e si sono aggiunti nel 2017 Marta e Cinzia.

Per celebrare i primi 50 anni in piazza Ginori la libreria, in collaborazione con sponsor e associazioni, ha organizzato un ricco calendario di iniziative per coinvolgere la città: il via ufficiale lunedì 8, ma già oggi alle 18 ci sarà una anteprima da non perdere con la presentazione del libro di Sasha Naspini "Villa del Seminario".

Lunedì alle 17, il via con Anna Sarfatti che presenterà il suo libro, per ragazzi dai 9 ai 99 anni, "Il nido del tempo" (Giunti editore) con l’aiuto dell’insegnante Chiara Meriggi. Mercoledì 10 alle 18 arriverà un autore amatissimo, Daniele Mencarelli, con il romanzo "Fame d’aria", mentre il giorno dopo, stessa ora, Luca Scarlini con "Le streghe non esistono". Venerdì e sabato gli eventi si sposteranno all’aperto, in piazza Ginori: il 12 alle 17 l’illustratore Simone Frasca presenterà "Il fato mannaro", seguito dalla scrittrice Francesca Giannone con il suo esordio best seller "La portalettere". Sabato 13 la festa è dalle 10,30 con giochi e laboratori per bambini: mentre dalle 16, dopo i saluti del sindaco Lorenzo Falchi, sarà inaugurata la mostra fotografica sulla storia della libreria e poi il reading dei gruppi di lettura. "Cinquant’anni sono un bellissimo traguardo – commenta il sindaco Lorenzo Falchi – in particolare per una libreria che non è solo una attività economica ma rappresenta uno dei principali attori culturali della città. Quello che è riuscita a diventare la Rinascita è motivo di orgoglio per tutta la comunità di Sesto".