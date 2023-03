I chioschi estivi riapriranno Uno al posto dello skate park E la gestione durerà tre anni

di Manuela Plastina

Tornano i chioschi estivi nei principali giardini pubblici di Bagno a Ripoli. Una bella e attesa conferma per la quale qualcuno aveva temuto: laddove sarà collocato il chiosco nei giardini i Ponti, infatti, in questi mesi è stato allestito uno skate park, con rampe e ostacoli per gli appassionati di tavola su ruote. Ma l’amministrazione aveva avvertito che lo ‘skate’ sarebbe stato solo un esperimento da chiudere e disinstallare entro maggio proprio per fare posto al luogo di ritrovo estivo diventato ormai una certezza per i ripolesi. Se poi il parco per gli skaters avrà successo, potrà essere ripristinato, ma in altro luogo. Intanto è stato pubblicato il bando per la gestione degli spazi estivi nello spazio del giardino i Ponti, ma anche ai giardini della Resistenza di Antella e nel parco urbano di Grassina. C’è una bella novità, per chi ambisce a prendersene cura per un’intera estate: la concessione sarà annuale, come sempre, ma potrà essere rinnovata fino a tre anni.

"Uno strumento aggiuntivo per consentire investimenti di più lungo respiro e di maggiore qualità – spiega l’assessore allo sviluppo economico Francesca Cellini (foto) -. Si tratta di una buona opportunità per creare lavoro e occupazione". E anche per organizzare luoghi di aggregazione e divertimento sani e controllati: l’obiettivo del bando infatti è promuovere iniziative private di rivitalizzazione, progettazione e socializzazione nel periodo estivo nelle aree a verde pubblico. Perché laddove c’è gente, c’è anche più sicurezza. Tra i criteri di valutazione delle domande che arriveranno entro il 14 aprile in Comune, grande importanza viene attribuita alla qualità dei programmi culturali e di valorizzazione dell’area, oltre che al programma di gestione, manutenzione e sorveglianza della zona.

L’amministrazione mette a disposizione nel periodo dal primo maggio al 15 ottobre, per una durata massima di 120 giorni, uno spazio in ogni giardino pubblico di 100 metri quadri. Qui i gestori possono installare piccole strutture che devono seguire i dettami del regolamento comunale per la somministrazione di alimenti e bevande e per organizzare eventi per tutta l’estate.