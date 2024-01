I cento anni di Norma lettrice appassionata

Ha spento 100 candeline il 20 gennaio Norma Matteucci (nella foto) che è nata a Polino, un piccolissimo comune nella provincia di Terni, ma da quando era una bambina si è trasferita Firenze, nella "sua Firenze" come le piace sottolineare. Cento anni in compagnia del nostro giornale che ha sempre trovato in casa quando era una bambina e che ora continua ad acquistare tutti i giorni. "Lo leggo dalla prima pagina all’ultima, mi tiene compagnia e mi aiuta a rimanere aggiornata su quello che accade nella mia città": racconta Norma che nelle vita ha fatto l’insegnante. Firenze la conosce come le sue tasche, aneddoti, segreti e storie. "E’ bella in ogni angolo, dal centro ai luoghi più nascosti": sorride. L’elisir di lunga vita? "Essere curiosi ed avere sempre voglia di imparare": dice con gli occhi traboccanti di gioia. "Perché – conclude Norma – anche a cento anni c’è sempre qualcosa da imparare e c’è sempre qualcosa di cui non si era a conoscenza". A Norma gli auguri di tutta la nostra redazione.