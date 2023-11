I carabinieri celebrano la Virgo Fidelis Ieri a Firenze si è tenuta una celebrazione eucaristica in onore della "Virgo Fidelis", patrona dell'Arma dei Carabinieri. Presenti militari in servizio e in congedo, rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, vedove e orfani dei militari caduti. Un culto iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale.