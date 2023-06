I cani abbaiano di continuo, denunciato il proprietario

Figline e Incisa, 26 giugno 2023 – Denunciato per il continuo abbaiare dei suoi cani che non davano tregua al vicinato. E’ successo nel comune di Figline e Incisa, dove sono intervenuti i carabinieri forestali.

Il continuo abbaiare dei cani ha causato a più riprese il disturbo dello svolgimento di attività quotidiane come studio o lavoro e il riposo notturno e mattutino di molte persone che abitano nelle vicinanze. Peraltro le lamentele riguardavano anche il cattivo odore dovuto alla scarsa pulizia dei luoghi di custodia dei cani, in particolare della corte esterna dell’appartamento.

Il proprietario è stato segnalato all’autorità giudiziaria per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e per aver provocato, tramite la non adeguata pulizia dei luoghi di custodia dei propri cani, in particolare della corte esterna dell’appartamento, esalazioni maleodoranti.