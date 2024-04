I candidati scaldano il motore. Tutti gli incontri in programma

La politica scalda i motori in vista delle amministrative di giugno. La candidata sindaco Cristina Scaletti, cala un tris d’assi di vip della politica per l’apertura ufficiale della campagna elettorale: Dario Nardella, Francesco Casini e Eugenio Giani, rispettivamente sindaco di Firenze, Bagno a Ripoli, presidente della Regione Toscana, saranno ospiti della serata che si terrà sabato al Teatro di Fiesole alle 20,30. Scaletti corre per una lista civica, che insieme ad esponenti della società civile conta sull’appoggio di Partito democratico, Italia Viva, Sinistra Italiana, Più Europa. "Una serata speciale - si spiega - dedicata a tutti i fiesolani, diretta dall’attore Gaetano Gennai e da Francesco Selvi". Intervengono il cantautore Riccardo Azzurri, gli attori Alessandro Calonacci, Gaia Nanni e l’imitatore Leonardo Fiaschi. Intanto Renzo Luchi dei Cittadini per Fiesole prosegue il giro fra le 14 le frazioni. Questa sera sarà al Circolo Arci del Girone mentre venerdì 12 al Bar Teatro di Fiesole: "Un modo semplice - spiega - per incontrare i cittadini delle varie zone, per ascoltare i loro bisogni e farli sentire parte della "città che vive".

Da questi incontri, infatti, sta nascendo il programma. Per il centrodestra, infine, si va verso la candidatura unitaria del medico Roberto Paolucci, diacono e esponente del volontariato diocesano.

D.G.