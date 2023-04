I cambi di casacca creano il caos I consiglieri dello stesso partito divisi tra maggioranza e opposizione

Maggioranza o opposizione? Il cambio di partito e denominazione di alcuni consiglieri comunali ha sconvolto qualche equilibrio. Matteo Innocenti ha lasciato il gruppo "Per Figline Incisa" per aderire a Italia Viva "per dare contributo e un valore aggiunto al dibattito politico con le idee riformiste che stanno alla base del partito". Ha espresso al Pd la sua volontà di "proseguire il percorso di maggioranza fatto fino ad oggi".

Ma con la sua uscita, è finita ufficialmente anche la lista "Per Figline Incisa": i due consiglieri Umberto Ciucchi e Fabio Gabbrielli sciolgono l’attuale gruppo per riaprirlo col nome di "socialista". "Eravamo entrati in Azione – ricordano -, ma l’abbandono di Calenda di Più Europa per allearsi con IV ha determinato la nostra presa di distanza". Senza Nocentini, possono vantare la loro identità socialista, sempre in maggioranza. Ma in consiglio c’era già una consigliera vicina a Italia Viva: la lista civica che Cristina Simoni rappresenta, ricorda, aveva già "deciso di ospitare da settembre la rappresentanza consiliare di ‘Azione e Italia Viva per il Terzo Polo’, ma restando convintamente all’opposizione".

Nocentini invece vuole stare in maggioranza. "Le sue dichiarazioni – dice Simoni – necessitano di chiarimento: ma in consiglio comunale, era assente e il presidente del consiglio non ne ha ricevuto la formale adesione a Italia Viva. Anche la capogruppo del Pd ha detto che al momento niente è stato deciso in merito alle richieste di Nocentini".

Si apre poi la questione del vicesindaco Enrico Buoncompagni, eletto nelle fila dell’ormai ex gruppo "Per Figline Incisa", in rappresentanza del quale è entrato da subito al fianco di Giulia Mugnai. "Adesso resta in giunta a titolo personale oppure aderisce al gruppo socialista o aspetta Nocentini nella speranza di un’inedita alleanza Pd-IV?" chiede Simoni che conferma: "Resto con la mia lista civica all’opposizione". E annuncia: "L’ ospitalità del simbolo di Italia Viva si è conclusa anche in rispetto al percorso fatto insieme agli amici di Azione".

Manuela Plastina