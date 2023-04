I borghi più belli d’Italia fanno festa in Sicilia

C’è il vice sindaco di Barberino Tavarnelle, Roberto Fontani, a rappresentare San Donato in Poggio come borgo più bello d’Italia all’assemblea nazionale a Sambuca di Sicilia. Un incontro celebrato per la prima volta in Sicilia, che ha coinvolto 345 Comuni. Il programma della manifestazione prevede convegni ma anche degustazioni di prodotti tipici, corteo storico, visite guidate, show cooking, sfilate di macchine e moto d’epoca, mercatino dell’antiquariato. Previsto anche fino all’annullo filatelico speciale emesso da Poste Italiane. Per il vicesindaco si tratta di "una straordinaria esperienza che permette di conoscere e confrontarsi con altre piccole grandi realtà italiane che hanno fatto della qualità della vita, del modello di accoglienza e ospitalità un punto cardine della loro attività di valorizzazione e promozione territoriale". San Donato in Poggio ha ottenuto il riconoscimento per la qualità dell’accoglienza, le risorse paesaggistiche e le eccellenze sotto il profilo storico-artistico, architettonico, enogastronomico ed ambientale.