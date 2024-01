I big di Fdi a Firenze. Con l’incognita Eike

I big di Fratelli d’Italia arrivano a Firenze, con vista elezioni, il 21 gennaio, al Teatro del Maggio Musicale, per il congresso cittadino: saranno presenti il responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli, il ministro Gennaro Sangiuliano, la responsabile della segreteria politica del partito Arianna Meloni (nella foto), sorella maggiore della premier Giorgia e il senatore Paolo Marcheschi. Ci saranno anche i vertici cittadini e regionali come Alessandro Draghi, Jacopo Cellai, Francesco Torselli. Tutti insieme per parlare della Firenze del futuro. Visti i nomi in campo viene da pensare che ci possano essere novità sul fronte Eike Schmidt, l’ex direttore degli Uffizi, che agli occhi di Fdi sarebbe il candidato ideale per le comunali fiorentine e per sfidare in particolar modo la candidata del Pd Sara Funaro.

Per il momento da Fdi non ci si espone, ma il parterre lascia pensare che ci possa essere comunque qualche annuncio. Di certo gli occhi saranno puntati anche su Torselli, la cui candidatura alle Europee dovrebbe essere ufficializzata proprio dopodomani. E occhi puntati anche su Cellai, che è coordinatore cittadino di Fdi e potrebbe rappresentare una candidatura politica qualora Schmidt decidesse di non scendere in campo. La giornata prevede alle 9.30 l’inizio dei lavori mentre tra le 12 e le 16 sono in programma le votazioni per eleggere i dirigenti cittadini.

N.G.