"I B&b non hanno colpe Qui mancano i servizi"

"La teoria per cui le locazioni turistiche hanno espulso i residenti è una totale falsità". E’ un problema insito nelle trasformazioni sociali e radicato da decenni (e non solo a Firenze). Tanto che già nel 1985 l’allora sindaco Massimo Bogiankino scriveva "nel centro storico, dove si concentrano masse di turisti che sfiorano i 5 milioni l’anno, la superficie destinata al terziario riguarda il 38%, mentre la popolazione residente cala costantemente dai 70mila del 1971. La stessa composizione dei nuclei familiari si sta riducendo drasticamente e i nuovi nuclei familiari non possono più trovare alloggi nel centro storico". E’ quanto mettono nero su bianco gli airbnb raccolti nell’associazione Myguestfriend. "Era il 1985. Il sindaco Nardella aveva 9 anni e il fondatore di Airbnb ne aveva appena 4" non usa mezzi termini uno dei portavoce Luca Panattoni.

Poi l’associazione, che ha preparato un accurato studio, mette sul tavolo i dati: secondo i censimenti Istat, dal 1981 al 2001 il centro storico ha perso più di 16mila residenti (pari al -19%), ovvero circa 800 all’anno. Tra l’altro riguardò tutta la città di Firenze che in quei 20 anni perse 92mila abitanti. Stando ai dati dell’Ufficio anagrafe del Comune di Firenze, invece, nel decennio dal 2000 al 2010, quindi prima del diffondersi delle locazioni turistiche, il saldo dei residenti nel quartiere 1 è stato di -2.474, ovvero -247anno. Dal 2010 al 2020, con l’avvento delle locazioni turistiche, il saldo è stato -1.825 residenti, ovvero -182anno. "Speriamo che questi dati mettano fine a tante polemiche sterili ed inconcludenti che non fanno comprendere il vero problema. Il fenomeno dello spopolamento è in gran parte dovuto alla mancanza di servizi – prosegue Panattoni -, ad una rete viaria inadeguata, all’impossibilità di trovare parcheggi se non a prezzi elevatissimi, all’assenza di parchi pubblici dove poter far giocare i figli, all’insufficiente numero di supermercati e via dicendo".

Poi Panattoni riprende: "Troppo spesso si ignorano sia i benefici che queste portano al territorio, sia le vere ragioni per cui molti proprietari hanno deciso di affittare ai turisti. Riguardo ai primi, basta ricordare che secondo due analisi del Centro Studi Turistici di Firenze e della Università Bocconi di Milano, nel 2018 l’impatto economico delle locazioni turistiche era stato stimato tra i 700 e gli 800 milioni di euro l’anno, pari circa al 22% della spesa totale dei turisti a Firenze. Di questo, il 70% viene speso sul territorio. Riguardo invece alle ragioni per cui i proprietari ricorrono agli affitti turistici va anzitutto ricordata la paura di incappare in inquilini morosi".

Rossella Conte