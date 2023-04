I bambini fanno sempre sul serio

Sandro

Rogari

Di certo non farà notizia. Eppure quei bambini che con un tavolino pieghevole hanno aperto una piccola rivendita sotto casa per aiutare i gatti randagi hanno molto da insegnare. Intanto, ci dicono umanità e natura sono un tutt’uno. Forse è stato merito dei genitori o forse della scuola averlo insegnato. È un sentimento che noi adulti razionalizziamo, ma per i bambini è spontaneo. Per loro il francescano Cantico delle creature che tutto riconduce in dimensione umana e divina al creato che ci circonda sgorga spontaneo dal cuore. Un gatto, solo e senza dimora, fa parte della nostra, della loro comune natura. Ma c’è anche un altro messaggio che questi bambini ci fanno arrivare ed è la spontanea solidarietà con tutti gli esseri viventi e tanto più con quelli che si trovano in difficoltà. Poi, d’istinto, questi bambini hanno pensato di fare impresa per aiutare. E questo è il terzo messaggio che ci raccontano: l’operosità a fin di bene per migliorare il mondo che ci circonda. È una pedagogia istintiva e spontanea che questi bambini praticano. Senza volerlo e senza presunzione, danno una lezione agli adulti. Ci fanno sentire comunità e ancor più ci insegnano che il modo per vivere nel modo migliore la nostra giornata, in pace con noi stessi e con chi ci è vicino, è sentirsi parte solidale del creato. È un messaggio che vale per credenti e per non credenti. Basta mettere al posto del termine ’creato’ la parola natura, fatta di persone, di esseri viventi e di cose apparentemente inanimate, ma che in realtà appartengono alla sua complessità, come l’acqua e la terra che permettono la vita. D’istinto, quei bambini sentono che quei gatti randagi, che a tanti adulti sono indifferenti per non dire fastidiosi, appartengono alla nostra vita condivisa. E sanno che quel gatto o quei pochi gatti ai quali avranno garantito un poco di cibo col loro mercato, renderanno migliore la natura che ci circonda, anche se solo per un giorno. Dovremmo tutti guardare il mondo con gli occhi dei bambini e imparare da loro.