I 5stelle in odore di espulsione appoggiano destra e sinistra Resta Bellini: "Fedele al territorio"

La politica affila le ’armi’ a Impruneta. Continua lo scontro nel Movimento 5 Stelle. Flavia Maurri, Leoardo Rossi e Gerardo Patruno, negli ultimi 5 anni alternati come consiglieri M5S nel consiglio comunale, hanno scelto di sostenere personalmente la lista "Voltiamo Pagina" che riunisce tutte le opposizioni uscenti di sinistra e destra. "E’ un’esperienza che nasce dall’attaccamento verso il nostro territorio, di cui conosciamo le problematiche, e dalla condivisione di obiettivi comuni – sottolineano –. Abbiamo sempre avuto una visione coerente con i principi del M5S che non si identificano né con la destra né con la sinistra, ma con le battaglie giuste. Stupisce che il partito abbia concesso il simbolo a una lista col Pd i cui rappresentanti non si sono mai occupati delle vicende imprunetine". Non ci sta Lorenzo Bellini, rappresentante M5S in "Impruneta [email protected]" per Riccardo Lazzerini sindaco, che si dice dispiaciuto "delle parole dei nostri ex-attivisti in fase di espulsione, che hanno trovato la loro ’casa’ in una lista che si definisce priva di connotazione politica, ma candida il capogruppo di Fratelli d’Italia con l’appoggio di Forza Italia. Il nostro appoggio a Lazzerini nasce da un confronto serio e rigoroso sul programma per risolvere i problemi del territorio".

Intanto Lazzerini (foto) e Impruneta [email protected] hanno presentato ufficialmente lista e programma: punti fondamentali le infrastrutture scolastiche e sportive, la comunità culturale, la casa di comunità e il tavolo povertà, l’impatto zero, la partecipazione, la mobilità sostenibile, la pace e i diritti, il rifacimento di piazza Buondelmonti.

Matteo Zoppini e "Voltiamo Pagina" pongono come obiettivo primario il recupero integrale della scuola dell’infanzia di via Roma, "simbolo del fallimento sulla gestione delle scuole ad Impruneta: chiusa nel 2014 per essere messa in vendita, riaperta nel 2019, ma ad oggi solo al piano terreno con tutto il resto da rifare".

Matteo Aramini e i candidati della sua lista Impruneta Futura si sono presentati nel capoluogo e torneranno a farlo il 2 maggio a Tavanuzze al teatro Moderno. "Abbiamo fatto un lavoro condiviso con i molti cittadini che hanno partecipato ai gruppi di lavoro tematici col desiderio di lasciare un segno da parte di tutti" dice il candidato primo cittadino.

Manuela Plastina