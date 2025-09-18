I 5s: "Bando sull’acqua, Funaro cambi linea"

"Le dichiarazioni dell’assessore Bettarini sul futuro di Publiacqua sono totalmente anacronistiche rispetto agli sviluppi di questi mesi attorno al dibattito sui servizi pubblici locali in Toscana. La decisione del Comune di Firenze di proseguire con la gara per cercare un nuovo partner privato è in netta contraddizione con le stesse parole di Giani, che ha affermato la necessità di togliere l’acqua dal perimetro della multiutility e avviare un percorso di vera e totale ripubblicizzazione". Scatta in avanti il capolista del M5s nel collegio di Firenze 1 Luca Rossi Romanelli (foto). Espressione della cordata guidata da Irene Galletti, attrice co-protagonista di una coalizione con Pd e Avs, quella del campo largo di Eugenio Giani, che sta polarizzando il dibattito elettorale accendendo un faro sull’urgenza della ripubblicizzazione dell’acqua tramite l’acquisto da parte dei Comuni-soci delle quote private delle società affidatarie delle concessioni via via in scadenza. Diversa la linea di Palazzo Vecchio: "Il bando Ait uscirà entro fine 2025", ha promesso l’assessore Bettarini.

"Anche se la Regione non ha competenza diretta sulla scelta della gestione (prerogativa dei Comuni), l’acqua pubblica è la prima promessa che Eugenio Giani ci ha fatto – ricorda Romanelli –, oltre che una stella polare imprescindibile della nostra azione politica. La posizione del Comune di Firenze non può superare né condizionare la volontà di un’intera coalizione progressista. Chiediamo a Giani di intervenire con chiarezza e alla sindaca di rivedere le proprie posizioni".

F.I.