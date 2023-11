I 50 anni della Biblioteca di Fiesole. Tre giorni dedicati ai festeggiamenti con spettacoli, incontri e attività

Un luogo di studio e uno spazio dove trascorrere il tempo libero, scoprendo le novità appena pubblicate, sfogliando un libro, consultando un e-book e navigando. E’ la biblioteca comunale di Fiesole e per festeggiare i 50 anni di attività propone spettacoli, attività e incontri da domani a domenica. Tante le realtà coinvolte: il Teatro Solare con un appuntamento al buio e il Teatro dell’Elce con il reading Lettere a una professoressa. E poi burattini, Divina Commedia con l’associazione Culter, poesia. Momento clou sabato alle 16.30 con l’intitolazione della biblioteca a Ivano Tognarini, storico e docente universitario, che quando era dirigente dell’ufficio cultura del Comune fu tra i fondatori. Nel 1973 la biblioteca apre in piazza del Mercato. Quattro anni dopo si sposta in via Sermei. Oggi conta 45.000 documenti, di cui 7.000 libri per ragazzi e oltre 3.500 tra audiolibri, cd e dvd. Con 14mila prestiti e quasi 8500 presenze, la biblioteca, gestita da Palinsesto, chiude il 2023 con un saldo in ripresa e crescita.

D.G.