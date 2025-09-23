Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Firenze
I 150 anni dei macellai. Festa e gran finale a Villa Viviani
23 set 2025
FRANCESCO QUERUSTI
Cronaca
I 150 anni dei macellai. Festa e gran finale a Villa Viviani

Tradizione e storia celebrate domani con una serata di gala

L’associazione Macellai di Firenze con l’assessora Letizia Perini

Le celebrazioni per il 150esimo anniversario dell’Associazione dei Macellai di Firenze e Provincia raggiungeranno il loro apice domani con una grande festa a Villa Viviani. La serata metterà il sigillo finale a un anno di eventi dedicati alla storia, alla tradizione e al futuro dell’arte dei macellai fiorentini, in passato ‘Arte dei Beccai’.

La serata conclusiva sarà presentata da Gaetano Gennai e vedrà la partecipazione, oltre che degli associati, di Aristide Bucchi presidente Catctem, decano dei macellai fiorentini insieme a Vasco Tacconi, Stefano Secci presidente dell’Unione Sindacale Esercenti Macellai Usem, Luca Menoni presidente Cesec e consigliere Usem, Alessandro Mugnai presidente Centro Carni Alimentari, e di numerose autorità cittadine e regionali. Il programma prevede la consegna di importanti riconoscimenti e a seguire la cena di gala.

I festeggiamenti hanno avuto inizio il 13 settembre 2024, con un convegno sulla storia dell’associazionismo a Firenze e in Toscana, presso l’Accademia delle Arti del Disegno, nell’antico Palazzo dell’Arte dei Beccai di Orsanmichele.

Il 9 marzo di quest’anno poi, dopo la messa nella Basilica di San Lorenzo in suffragio dei macellai defunti, è stata inaugurata la mostra fotografica nella sede dell’Associazione in via Ginori, una ricerca collettiva che ha ripercorso la vita professionale e associativa degli affiliati. Durante l’inaugurazione, il decano Aristide Bucchi ha letto un documento che ha ricordato la storia dell’Associazione, evidenziando gli eventi salienti che hanno visto i macellai fiorentini sempre in prima linea: dall’alluvione del 1966, alla mucca pazza, alla pandemia di Covid.

"Questo 150esimo anniversario non è solo un traguardo, ma un nuovo punto di partenza - afferma il presidente dell’Unione Sindacale Esercenti Macellai, Stefano Secci -. Continueremo a portare avanti la nostra passione e dedizione, garantendo la qualità, la serietà e la tradizione, che da secoli contraddistinguono il nostro lavoro".

