Liberazione, il Consiglio comunale ricorda il soldato inglese Hugh Snell

Firenze, 2 agosto 2023 - Il presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani depositerà venerdì 4 agosto alle 9, in via Lupo e in via dei Bastioni, una corona di alloro sulle lapidi di Hugh Snell, ufficiale inglese caduto per la liberazione di Firenze e dei fiorentini vittime di una bomba. Nella notte tra il 3 e 4 agosto 1944, una pattuglia composta da soldati britannici e italiani effettuava una ricognizione nel sud della città, ancora sotto il controllo dei tedeschi. Nel rione di San Niccolò si consumò lo scontro dove perse la vita il giovane tenente Hugh Mortain Snell, appartenente al corpo delle Guardie Scozzesi. Questo cittadino britannico ventunenne, numero di matricola 253914, nato in un sobborgo di Londra, fu la prima vittima della battaglia di Firenze nell’ambito delle forze alleate e rappresenta idealmente tutti i giovani soldati stranieri che dettero la vita per liberare la nostra città.